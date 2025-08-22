Bihar Election 2025: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar ने एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन (Pension Hike) 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है. इससे लगभग 1.12 करोड़ लोगों को सीधा लाभ होगा. इसके अलावा, सभी लोगों को घरेलू बिजली मुफ्त (Free Electricity) दी जाएगी. नीतीश कुमार ने रोजगार (Govt. Jobs) के क्षेत्र में भी कई बड़े कदम उठाने की बात कही. अब तक 39 लाख लोगों को नौकरी मिल चुकी है और आने वाले पांच सालों में 1 करोड़ और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य में नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, जिसमें केंद्र सरकार हर तरह की मदद करेगी.

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे और बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

बिहार सरकार ने किए 3 बड़े ऐलान

वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों और विधवाओं की पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। इससे 1.12 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा. सभी को घरेलू बिजली मुफ्त दी जाएगी. 39 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे. आने वाले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं… pic.twitter.com/z7RBh9eO96 — NBT Hindi News (@NavbharatTimes) August 22, 2025

