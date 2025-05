Pakistan Used Chinese Missile: भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने बड़ा दावा किया है. स्पेशल डिफेंस ब्रीफिंग में DG एयर ऑपरेशंस, एयर मार्शल AK भारती ने बताया कि बीते हफ्ते दुश्मन की ओर से किए गए कई हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम किया गया है. उन्होंने कहा कि चीनी मूल की PL-15 मिसाइल ने लक्ष्य को चूक दिया और उसके टुकड़े भारत के पास मौजूद हैं. भारती ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किए गए लॉन्ग-रेंज रॉकेट्स, लाइटर म्यूनिशन और अनमैन्ड एरियल सिस्टम (UAS) को भारतीय एयर डिफेंस ने सटीकता से गिराया है.

उन्होंने कहा, “हमारे प्रशिक्षित क्रू और एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी खतरों को निष्क्रिय कर दिया है.” यह बयान भारत की सैन्य क्षमता और सतर्कता को एक बार फिर साबित करता है.

ये भी पढें: Press Briefing on Ops Sindoor: पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों का साथ दिया, इसलिए हमने जवाबी कार्रवाई की; एयर मार्शल एके भारती ने किया खुलासा (Watch Video)

VIDEO | Special Defence Briefing on India-Pakistan military action: DG Air Operations Air Marshal AK Bharti says, "... Some of the results achieved in encountering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. PL-15 missile, which is of Chinese… pic.twitter.com/HdtBDM6snu

— Press Trust of India (@PTI_News) May 12, 2025