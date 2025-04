Pahalgam Terror Attack Update: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद आज, बुधवार को श्रीनगर पुलिस ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है. पुलिस ने कश्मीर के लोगों से इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी जैसे संगठनों से दूरी बनाने की सख्त सलाह दी है. पुलिस की ओर से न सिर्फ लाउडस्पीकर से घोषणाएं की गईं, बल्कि दीवारों और सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर भी लगाए गए हैं. पुलिस का कहना है कि ये संगठन क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले तत्वों से जुड़े हो सकते हैं. इसलिए आम नागरिकों को उनसे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए. इससे पहले भी कई बार ऐसे संगठनों की गतिविधियों पर सवाल उठते रहे हैं.

यह कदम हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों की ओर से मिले इनपुट के बाद उठाया गया है. प्रशासन की कोशिश है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके.

ये भी पढें: Pahalgam Terror Attack: सीआरपीएफ जवान की पाकिस्तानी बेगम, अवैध रूप से रह रही थी भारत; पहलगाम हमले के बाद भेजा गया बार्डर पार (Watch Video)

#BREAKING: India’s Srinagar Police in Kashmir issues warnings - people were being asked to disassociate from the Itehad-ul-Muslimeen and Awami Action Committee. Loudspeaker announcements were made posters put up. pic.twitter.com/ZfIKr5DoXe

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) April 30, 2025