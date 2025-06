उत्तर प्रदेश के रायबरेली से गुजर रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर पत्थरबाजों ने हमला किया. घटना के दौरान खिड़की से पत्थर टकराने से ट्रेन में सवार एक बच्चा घायल हो गया. जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, टूटे शीशे को देखकर यात्री घबरा गए. घायल बच्चे को रेलवे अधिकारियों ने तुरंत सहायता प्रदान की, जिन्होंने अपराधियों की तलाश के लिए जांच शुरू कर दी है. सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन पर पहले भी हमला हो चुका है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं. अधिकारियों ने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया है. रायबरेली पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह घटना 1 जून, 2025 को दोपहर लगभग 12:45 बजे रामचौरा और अत्रमपुर स्टेशनों के बीच हुई. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शुरुआती अटकलों के विपरीत यह घटना प्रयागराज जिले के नवाबगंज पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर हुई थी, न कि रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में. यह भी पढ़ें: Raebareli Video: पागल कुत्ते ने लोगों पर किया हमला, 15 से ज्यादा हुए घायल, रायबरेली जिले के महराजगंज क्षेत्र के नागरिकों में फैला डर

Yet another case of stone pelting at Vande Bharat in Uttar Pradesh. A child onboard Vande Bharat was injured after a stone flung from outside tore through the glass and landed in the cabin when the train was passing through Raebareli. pic.twitter.com/Pnvunx0u0d

