मुंबई में भारी बारिश के बीच, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने शहर के कई इलाकों में 24 घंटे की पानी कटौती की घोषणा की है. मुंबई के सिविक वार्ड A, B और E के कई इलाकों में पानी की कटौती की जाएगी. पानी की आपूर्ति में बाधा बुधवार, 28 मई को सुबह 10 बजे शुरू होगी और गुरुवार, 29 मई को सुबह 10 बजे के आसपास समाप्त होगी. विशेष रूप से दक्षिण मुंबई में पानी की पाइपलाइन के तत्काल काम के लिए पानी की कटौती की घोषणा की गई है. पानी की कटौती की अवधि के दौरान, BMC डॉकयार्ड रोड पर एक पुरानी 1200 मिमी पानी की मुख्य लाइन को एक नई लाइन से बदल देगी और भंडारवाड़ा जलाशय में 900 मिमी स्लुइस वाल्व को भी अपग्रेड करेगी. जिन इलाकों में पानी की कटौती होगी उनमें फोर्ट, डोंगरी, मझगांव, उमरखाड़ी और बायकुला के कुछ हिस्से शामिल हैं. ए वार्ड में नौसेना डॉकयार्ड क्षेत्र, बी वार्ड में डोंगरी, मस्जिद बंदर और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के कुछ हिस्सों के साथ-साथ ई वार्ड के बड़े हिस्से जैसे मदनपुरा, नागपाड़ा और डॉकयार्ड रोड में पानी की आपूर्ति बाधित होगी. यह भी पढ़ें: Mumbai Rains: मुंबई, ठाणे, रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

BMC will carry out urgent water pipeline work in South Mumbai, leading to a 24-hour water cut or low-pressure supply in several areas across civic wards A, B, and E. The disruption will begin at 10am on Wednesday, May 28, and continue until 10am on Thursday, May 29, 2025.

The…

— Richa Pinto (@richapintoi) May 26, 2025