मुंबई की एक लोकल ट्रेन में एक व्यक्ति पर महिला यात्री पर हमला करने का आरोप लगाया गया है. अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 16 मई को मुंबई रेलवे नेटवर्क पर कांजुरमार्ग और कल्याण स्टेशनों के बीच हुई. कथित तौर पर बहस तेजी से बढ़ गई, क्योंकि व्यक्ति ने महिला पर हमला किया और ट्रेन से उतरते ही भाग गया. महिला सबसे पहले पुलिस के पास पहुंची और नजदीकी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया. मुंबई रेलवे पुलिस ने कहा, "महिला से सूचना मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और हम आरोपी का पता लगा रहे हैं. जांच में आस-पास के स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज की जांच करना और घटना को देखने वाले लोगों से बात करना शामिल होगा." इस घटना ने लोकल ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है, जो अक्सर मुंबई में स्थानीय दैनिक यात्रियों के लिए लाइफ लाइन होती हैं, और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले में त्वरित कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़ें: Viral Video: इंदौर में पब के बाहर हंगामा, नशे में धुत युवतियों के बीच हुई जमकर मारपीट, वीडियो आया सामने

A man assaulted a woman passenger after an argument between the two on a local train in Mumbai.

According to reports, a police case was filed, and the accused was yet to be traced.

The incident happened on a train running between Kanjurmarg and Kalyan stations in Mumbai on… pic.twitter.com/ivndLd6Hva

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) May 21, 2025