Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM Live: नागालैंड स्टेट लॉटरी संबाद Dear Toucan Sunday विकली लॉटरी के नतीजे आज, 5 अक्टूबर को रात 8 बजे घोषित किए जाएंगे. जिन लोगों ने लॉटरी टिकट खरीदे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे विजेताओं के नाम जानने के लिए Live Streaming देखते रहें. यह लॉटरी (Satta Matka) भारत के 13 राज्यों में कानूनी रूप से आयोजित की जाती है, जिनमें केरल, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और नागालैंड शामिल हैं. इच्छुक प्रतिभागी केवल ₹6 में टिकट खरीद सकते हैं.

लोग लॉटरी के नतीजे देखने और अपनी किस्मत आजमाने के लिए रात 8 बजे लाइव अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यह प्रमुख साप्ताहिक लॉटरी में से एक है और जनता के बीच काफी लोकप्रिय है.

नागालैंड लॉटरी लाइव स्ट्रीमिंग

