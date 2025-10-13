Nagaland State Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: अगर आपने आज, 13 अक्टूबर, 2025 को नागालैंड स्टेट लॉटरीज के Dear Dwarka Monday वीकली लॉटरी ड्रॉ में भाग लिया था और परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, तो सभी अपडेट यहां उपलब्ध हैं. Dear Dwarka Monday लॉटरी के परिणाम आज दोपहर 1 बजे घोषित हो गया है. आप आज के लॉटरी विजेताओं के नाम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं, जिसकी घोषणा कोहिमा, नागालैंड से कर दी गई है. इस लॉटरी के विजेता को ₹1 करोड़ का इनाम मिलेगा. भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए यह एक बेहद रोमांचक मौका है.

लॉटरी (Satta Matka जीतने की जानकारी और संख्याएं देखने के लिए, आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

नागालैंड Dear Dwarka Monday रिजल्ट जारी

