5 IEDs Recovered in Poonch: जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट सेक्टर के हरी मारोट गांव में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. यहां पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई में एक आतंकी ठिकाना पकड़ा गया है. पुंछ पुलिस और भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. छापेमारी के दौरान सुरनकोट के जंगलों से कुल 5 आईईडी (तकरीबन 3 टिफिन बॉक्स और 2 स्टील बाल्टी में) बरामद किए गए हैं. इसके साथ ही कुछ संचार उपकरण और अन्य संदिग्ध सामग्री भी मिली है. इस कामयाबी से एक बड़ी आतंकी साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया है.

सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि बरामद IED से किसी बड़े हमले की योजना बनाई जा रही थी. फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही हैं.

Army and J&K Police bust terror hideout in Poonch. 5 IEDs recovered by forces in Surankote forest. India Today's @MirFareed2 with more details.#News #JammuandKashmir #Poonch @PoojaShali #TheBurningQuestion pic.twitter.com/UEWsfMDxCl

— IndiaToday (@IndiaToday) May 5, 2025