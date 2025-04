Fire Broke Out in Sambhal Police Station: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के हयातनगर थाने में अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि यह हादसा एक हाई टेंशन तार गिरने की वजह से हुआ. आग लगते ही थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गई. पुलिसकर्मियों ने तुरंत थाने को खाली करवाया और अपनी जान बचाई. आग की चपेट में आकर कई गाड़ियों के जलने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है.

प्रशासन और पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है कि हादसा लापरवाही की वजह से हुआ या तकनीकी खराबी से. गनीमत रही कि कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ.

Sambhal, Uttar Pradesh: Fire broke out at Hayatnagar police station, reportedly due to a fallen high-tension wire. Police personnel evacuated the premises, and several vehicles are feared damaged. Investigation is ongoing pic.twitter.com/vocTgj8cAF

— IANS (@ians_india) April 5, 2025