नासिक के शिवाजीनगर में दिल दहला देनवाली घटना सामने आई है. जहां एक 58 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी 80 वर्षीय मां की इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि उसे बोरियत हो रही थी. आरोपी का नाम अरविंद मुरलीधर पाटिल उर्फ ​​बालू पाटिल है. मां की हत्या के बाद शख्स ने पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दिया और पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा, 'मैंने बोरियत के कारण अपनी मां की हत्या कर दी है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए. पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो यशोदाबाई मुरलीधर पाटिल का शव मिला. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी अरविंद मुरलीधर पाटिल का मानसिक बीमारी का इतिहास रहा है और इसी वजह से वह अपनी पत्नी से अलग रहता है. यह भी पढ़ें: हर्बल ट्रीटमेंट के बाद महिला ने खोए दोनों कानों के लोब, अब ब्यूटी पार्लर को देने होंगे 5 लाख रुपये

बेटे ने बोरियत के कारण की मां की हत्या

#महाराष्ट्र के नासिक शहर में शिवाजीनगर इलाके में एक कलयुगी बेटे ने बोरियत से तंग आकर अपनी 80 वर्षीय मां की गला घोंटकर हत्या कर दी. इतना ही नहीं हत्या करने के बाद आरोपी अरविंद पाटिल ने खुद नासिक रोड पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपना जुर्म कबूला और कहा - मुझे गिरफ्तार करो. pic.twitter.com/rqkziFTnIz — Harish Sharma (@Sharma39Harish) October 8, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)