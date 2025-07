कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के मारतुर रेलवे स्टेशन के पास सोमवार, 21 जुलाई की सुबह धुआं उठते देख हसन-सोलापुर एक्सप्रेस में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई. एलएस-5 कोच के पहियों के पास ब्रेक बाइंडिंग के कारण धुआं उठा, जिससे अफरा-तफरी मच गई और घबराए यात्री ट्रेन से भागने लगे, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है. पॉइंटमैन ने धुआं देखा और ट्रेन को रुकने का इशारा किया, जिससे आग लगने की संभावना टल गई. आवश्यक मरम्मत के बाद, ट्रेन बिना किसी और घटना के अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी गई. यह भी पढ़ें: Marathi vs Hindi Controversy: मुंबई में भाषा विवाद गहराया, अब घाटकोपर में मराठी नहीं बोलने पर महिला से नोकझोंक; देखें VIDEO

Smoke in #Hassan-#SolapurExpress train triggered panic among passengers near the #Martur Railway station, #Shahabad Taluk of #Kalaburgi district, #Karnataka.

The point man noticed and showed a red signal to stop the train, averting a #TrainFire incident.#Smoke was because of… pic.twitter.com/Xvye4daIQk

— Surya Reddy (@jsuryareddy) July 21, 2025