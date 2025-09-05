झाबुआ, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के झाबुआ (Jhabua) के हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. जहां पर एक बेकाबू टैंकर (Tanker) सीधे टोल प्लाजा (Toll Plaza) के गेट पर जाकर टकराया. इस टक्कर में टोल प्लाजा का कैबिन पूरी तरह से टूट गया. इस हादसे में गनीमत रही की समय रहते कर्मचारियों के हटने की वजह से एक बड़ी जनहानि टल गई. बताया जा रहा है तेज रफ्तार टैंकर से ड्राइवर का नियंत्रण छूट गया और जिसके कारण ये हादसा हुआ. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो में देख सकते है की टैंकर टोल प्लाजा का कैबिन तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और कर्मचारी वहां से भाग खड़े होते है. ये भी पढ़े:Gwalior: कार सवार ने कर्मचारी को टक्कर मारकर घसीटा, घायल हुआ शख्स, ग्वालियर जिले के टोल प्लाजा का वीडियो आया सामने; VIDEO

टैंकर ने टोल प्लाजा को मारी टक्कर

