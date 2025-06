सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ओडिशा के एक पुलिस अधिकारी को कांटेदार तार की बैरिकेड की सुरक्षा कर रहे पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारियों की "टांगे तोड़ने" का निर्देश देते हुए दिखाया गया है. कथित घटना मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के घर के बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई. रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस कार्यकर्ता 29 जून रविवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान पुरी में हुई भगदड़ में तीन लोगों की मौत और 50 अन्य के घायल होने के बाद भीड़ के कुप्रबंधन और लापरवाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. यह भी पढ़ें: Jagannath Yatra Stampede: पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ पर पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने जताया दुख

वायरल क्लिप में भुवनेश्वर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एसीपी) नरसिंह भोल को पुलिस कर्मियों को प्रदर्शनकारियों की टांगे तोड़ने और उनसे इनाम लेने का निर्देश देते हुए दिखाया गया है. भोल ने कहा, "अगर कोई यहां पहुंचता है, तो उसकी टांगे तोड़ दो. उन्हें पकड़ो मत, बस उनकी टांगे तोड़ दो. हम उन्हें पकड़ने के लिए वहां [कुछ दूरी पर] खड़े हैं. जो कोई भी टांग तोड़ेगा, वह मेरे पास आएगा और इनाम लेगा." हालांकि, वीडियो के वायरल होने के बाद भोल ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी को गलत समझा जा रहा है.

IS THIS DEMOCRACY?@IYCOdisha went to gherao the CM’s residence, demanding accountability for the chaos and mismanagement during the recent Puri Rath Yatra incident. But instead of answers, @odisha_police squads, acting like government goons, tried to crush the voice of youth.… pic.twitter.com/vlTSSof3hx

— Manas choudhury (@ManasCOfficial) June 29, 2025