Nagaland State Lottery Sambad Result Today 8 PM: नागालैंड स्टेट लॉटरी का डियर फिंच मंडे वीकली ड्रॉ आज, 8 सितंबर 2025 की शाम 8 बजे घोषित किया गया. इस लॉटरी का आयोजन कोहिमा, नागालैंड से किया गया. लॉटरी टिकट खरीदने वाले प्रतिभागी अब लाइव रिजल्ट और विनर्स लिस्ट ऑनलाइन देख सकते हैं. जिन लोगों की किस्मत चमकी है, उनके नाम सोमवार के लकी ड्रॉ में घोषित किए गए. गौरतलब है कि भारत में फिलहाल 13 राज्यों में लॉटरी को कानूनी मान्यता प्राप्त है और नागालैंड उनमें से एक है. हर हफ्ते यहां लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं और इस बार भी बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने इस ड्रॉ में हिस्सा लिया.

Nagaland State Lottery Sambad Result Today 8 PM:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)