Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और एयर मार्शल ए.के. भारती ने बड़ा खुलासा किया. DGMO ने बताया कि 7 से 10 मई के बीच नियंत्रण रेखा (LoC) पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने 35 से 40 सैनिक खो दिए. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से एयरफील्ड्स और हथियार डंप्स पर बार-बार हमले हुए, जिन्हें सफलतापूर्वक नाकाम किया गया.

वहीं, एयर मार्शल भारती ने बताया कि 8 मई रात 8 बजे से पाकिस्तानी ड्रोन और कॉम्बैट व्हीकल्स ने जम्मू, उधमपुर, पठानकोट, अमृतसर, बठिंडा, डलहौजी और जैसलमेर जैसे IAF बेस पर एक साथ हमला किया. लेकिन हमारी एयर डिफेंस टीम और पुराने सिस्टम जैसे पेचोरा व IAF SAMAR की मदद से सभी हमले नाकाम कर दिए गए. जमीन पर कोई नुकसान नहीं हुआ.

#WATCH | Delhi: #OperationSindoor | DGMO Lieutenant General Rajiv Ghai says "...Some of the air fields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personal in artillery and small arms… pic.twitter.com/A3i9PL9MVR

