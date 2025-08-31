Amit Shah Lalbaugcha Raja Darshan: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के दर्शन के लिए पहुंचे. इस अवसर पर उन्होंने अपने पोते को गोद में लेकर सबका दिल जीत लिया. शाह ने परिवार के साथ गणपति बप्पा के चरणों में माथा टेका और आरती में भाग लिया. इस दौरान उनके साथ उनके बेटे जय शाह भी मौजूद थे. शाह की यह यात्रा महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच हुई, जिसने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की यात्राएं सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं. यह नेताओं की जनसंपर्क गतिविधियों को भी बढ़ावा देती हैं.
ये भी पढें: FIR Against Mahua Moitra: TMC सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें! अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में छत्तीसगढ़ में FIR दर्ज
गृह मंत्री शाह ने मुंबई में गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया
Jay Shah & Amit Shah seek Ganpati Bappa’s blessings in Mumbai! 🙏❤️#JayShah #AmitShah #GanpatiBappaMorya #Mumbai #GaneshChaturthi #Crick pic.twitter.com/wiSBHOKrmg
— Crictips (@Crictipslive) August 31, 2025
पोते को गोद लेकर टहलते दिखे गृह मंत्री शाह
दादा- पोता।#amitshah pic.twitter.com/BypMwajSf3
— Mukesh Mathur (@mukesh1275) August 31, 2025
पोते को लाड करते दिखे गृह मंत्री अमित शाह
लालबागचा राजा के दर्शन करने के दौरान पोते को लाड करते दिखे गृह मंत्री अमित शाह#AmitShah #JayShah #LalbaugchaRaja pic.twitter.com/jHhnXMYvJ6
— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) August 31, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)