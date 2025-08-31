Amit Shah Lalbaugcha Raja Darshan: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के दर्शन के लिए पहुंचे. इस अवसर पर उन्होंने अपने पोते को गोद में लेकर सबका दिल जीत लिया. शाह ने परिवार के साथ गणपति बप्पा के चरणों में माथा टेका और आरती में भाग लिया. इस दौरान उनके साथ उनके बेटे जय शाह भी मौजूद थे. शाह की यह यात्रा महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच हुई, जिसने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इस तरह की यात्राएं सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं. यह नेताओं की जनसंपर्क गतिविधियों को भी बढ़ावा देती हैं.

गृह मंत्री शाह ने मुंबई में गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया

पोते को गोद लेकर टहलते दिखे गृह मंत्री शाह

पोते को लाड करते दिखे गृह मंत्री अमित शाह

