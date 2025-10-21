Navi Mumbai Heavy Rain: नवी मुंबई (Navi Mumbai) में एक बार फिर बेमौसम बारिश ने दस्तक दी है, मंगलवार शाम को बिजली की कड़कड़ाहट के साथ जोरदार बारिश (Heavy Rain) हुई. कुछ दिन पहले भी बारिश हुई थी. ऐसा माना जा रहा था की अब मानसून लौट चूका है. लेकिन बारिश हो गई. बता दें की महाराष्ट्र (Maharashtra) के जिलों में आईएमडी ने बारिश की चेतावनी दी है.भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि 21 अक्टूबर से अगले पांच दिनों तक महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गरज-चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. इससे दीवाली की तैयारियों और त्योहार के कार्यक्रमों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से नमी पश्चिम की ओर बढ़ रही है, जिसके असर से महाराष्ट्र में बारिश की संभावना बनी है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @fpjindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Maharashtra Weather Update: पुणे, सतारा सहित महाराष्ट्र के 12 जिलों में आज बारिश को लेकर IMD का अलर्ट; जानें 21 अक्टूबर को मुंबई का कैसा रहेगा मौसम

नवी मुंबई में जोरदार बारिश

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)