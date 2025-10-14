ओडिशा के टिटलागढ़ रेलवे स्टेशन पर गांजा स्मगलिंग का मामला सामने आया है, RPF ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक प्रभावशाली अभियान के दौरान छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी अपने शरीर में बांधकर गांजे की तस्करी कर रहे थे. बताया जा रहा है कि सभी आरोपी मध्य प्रदेश से हैं और ट्रेन के ज़रिए गांजा की तस्करी कर रहे थे. इस त्वरित कार्रवाई का नेतृत्व सब-इंस्पेक्टर विनय कुमार भोई ने किया, जिनकी सूझबूझ और तत्परता की व्यापक सराहना हो रही है. आरोपियों के पास से करीब 22.92 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत ₹2.22 लाख बताई जा रही है. इस मामले में पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है. यह भी पढ़ें: iPhone की खौफनाक तस्करी: लड़की के शरीर पर चिपके थे 26 आईफोन, सांस अटकने से बस में हुई मौत

ओडिशा के टिटलागढ़ रेलवे स्टेशन पर गांजा तस्करी का भंडाफोड़

गांजा का भंडाफोड़

टिटलागढ़ रेलवे स्टेशन से तस्कर गिरफ्तार

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)