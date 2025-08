iPhone की खौफनाक तस्करी: लड़की के शरीर पर चिपके थे 26 आईफोन, सांस अटकने से बस में हुई मौत

ब्राजील में एक 20 साल की लड़की की मौत का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है क्योंकि लड़की की मौत एक बस में हुई और उसके शरीर पर 26 आईफोन (iPhone) टेप से चिपके हुए मिले थे. पुलिस को शक है कि यह युवती इन महंगे फोन्स की तस्करी कर रही थी.

विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 29 जुलाई की है. लड़की बस में अकेले ही फोज डू इगुआकु (Foz do Iguaçu) शहर से साओ पाउलो (São Paulo) जा रही थी. बस में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों ने पुलिस को बताया कि रास्ते में लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी थी. उसने सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत की थी.

जब बस गुआरापुआवा (Guarapuava) शहर में एक स्टॉप पर रुकी, तो लड़की अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई.

इलाज के दौरान हुआ खुलासा

घटना के बाद इमरजेंसी टीम ने मौके पर पहुंचकर लड़की को करीब 45 मिनट तक बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके. डॉक्टरों ने बताया कि मौत से पहले उसे दौरा भी पड़ा था.

🚨#BREAKING: Police are investigating after the death of a 20-year-old Brazilian woman who died on a bus with 26 iPhones glued to her skin. Cops suspect the young woman was likely smuggling the phones

