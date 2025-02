UPSC Declared the Recruitment Results of December 2024: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने दिसंबर 2024 महीने के लिए भर्ती परिणामों की घोषणा की है. चयनित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से पोस्ट के माध्यम से सूचित किया गया है. वहीं, जिन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया या उन्हें नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं की गई, उनकी आवेदन पत्रों पर भी विचार किया गया. हालांकि, उन्हें इस बार सफलता नहीं मिल सकी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने परिणामों की जांच करें. यह परिणाम विभिन्न सरकारी पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं के तहत जारी किए गए हैं.

Result देखने के लिए यहां क्लिक करें

ये भी पढें: NDA, NA और CDS 2025 परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, UPSC की वेबसाइट upsconline.gov.in से तुरंत करें आवेदन

Union Public Service Commission announces Recruitment Results for the month of December 2024

🔗https://t.co/iIGOZnHeDU

Read here: https://t.co/M3ndTMgQFu#UPSC

— PIB India (@PIB_India) February 4, 2025