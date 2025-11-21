बस्ती, 21 नवंबर: बस्ती जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें नई-नवेली शादीशुदा महिला रुक्साना ने शादी के सिर्फ सात दिन बाद अपने प्रेमी रिंकू के साथ मिलकर पति अनीस की हत्या की साजिश रची. रिपोर्ट के मुताबिक, रुक्साना ने अनीस की लोकेशन रिंकू को दी. रिंकू ने रास्ता पूछने के बहाने अनीस को फुसलाया और देसी पिस्तौल से उसके माथे पर गोली मार दी. अनीस को श्री राम हॉस्पिटल ले जाने के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और गुरुवार, 20 नवंबर की देर रात रिंकू को गिरफ्तार कर लिया. उसने अपने जुर्म और साजिश का खुलासा किया. रुक्साना, शादी के बाद भी रिंकू के साथ अफेयर था. दोनों दो साल से साथ थे. रुकसाना को भी हिरासत में ले लिया गया है. यह भी पढ़ें: Delhi Double Murder Case: दिल्ली पुलिस ने साल 2002 के सरिता विहार डबल मर्डर केस को सुलझाया, दो भगोड़े गिरफ्तार

शादी के 7 दिन बाद पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की

