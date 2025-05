PM Modi Security Meeting: भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल और CDS अनिल चौहान के साथ एक अहम बैठक की. ये मीटिंग 7, लोक कल्याण मार्ग (LKM) पर हुई, जिसमें हालात की समीक्षा की गई. MEA (विदेश मंत्रालय) के सूत्रों ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान की तरफ से पहल के बाद दोनों देशों के बीच एक समझ बन पाई है. इस समझ के तहत ना कोई शर्त रखी गई है और ना ही बाद की कोई शर्त जोड़ी गई है.

हालांकि, भारत ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद पर उसका रुख पहले जैसा ही सख्त रहेगा. सिंधु जल संधि को फिलहाल स्थगित रखा गया है और अन्य सभी उपाय भी निलंबित रहेंगे.

ये भी पढें: India Pakistan Ceasefire: ‘सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी’: भारत ने सीजफायर की शर्तों को लेकर साफ किया रुख, पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी (Watch Video)

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi holds a meeting with Defence Minister Rajnath Singh, NSA Ajit Doval, CDS and Chiefs of all three Services, at 7, LKM. pic.twitter.com/Zcx3BWo2cA

— ANI (@ANI) May 10, 2025