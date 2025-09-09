Delhi AC Blast: दिल्ली के यमुना विहार इलाके में कल रात एक बड़ा हादसा हुआ. यहां एक फूड आउटलेट में एसी का कंप्रेसर अचानक फट गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते आग लग गई. इस हादसे में पांच लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल, सभी का इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की एक टीम स्थिति पर नजर रखे हुए है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आस-पास के घरों और दुकानों में रहने वाले लोग दहशत में बाहर आ गए. धमाके के कुछ ही मिनटों में आग की लपटें पूरे आउटलेट में फैल गईं.

आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.

ये भी पढें: Delhi Road Accident: चलती बस के दरवाजे से नीचे गिरे यात्री को ट्रक ने कुचला, दिल्ली में भयावह एक्सीडेंट आया सामने

बम की तरह फटा एसी

#BREAKING A blast occurred in the AC compressor on the ground floor of a food outlet in Yamuna Vihar, Delhi. The Delhi Fire Service received a call and rushed three fire engines to the spot. Five people were injured and admitted to GTB Hospital. The local police have begun an… pic.twitter.com/dWwaJgXcgY — IANS (@ians_india) September 9, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)