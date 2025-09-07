Dahisar Fire News: मुंबई के दहिसर में एस.वी. रोड (SV Road) स्थित शांति नगर स्थित न्यू जनकल्याण सोसाइटी की 23 मंजिला इमारत में आग लग गई. आग 3बी विंग के बेसमेंट से ऊपरी मंजिलों तक फैल गई. यह घटना रविवार, 7 सितंबर 2025 को दोपहर 3:05 बजे घटी. मुंबई अग्निशमन विभाग ने 7 दमकल गाड़ियां और सहायक वाहन मौके पर भेजे. दमकलकर्मी आग पर काबू पाने और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में लगे हुए हैं. इमारत से 36 लोगों को बचाया गया, जिनमें से 8 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उप अग्निशमन अधिकारी दीपक घोष ने बताया कि आग दो मीटर के केबिन से शुरू हुई थी और तुरंत उस पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए.

तीन अलग-अलग जगहों पर सीढ़ियां लगाई गईं और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया. आग लगने के कारणों की अभी जांच चल रही है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

ये भी पढें: Mumbai Local Train Stunt: मुंबई की लोकल ट्रेन के दरवाजे पर लटककर युवक ने किया जानलेवा स्टंट, यात्री का मोबाइल छीनने की भी कोशिश, VIDEO आया सामने

दहिसर की एक इमारत में लगी भीषण आग

Mumbai, Maharashtra: A fire in New Jan Kalyan Nagar Building 3B Wing spread from the basement to upper floors via electric ducts. Firefighters rescued 36 people; 8 hospitalized. Over 15 vehicles and personnel controlled the blaze pic.twitter.com/o54T8dyz0D — IANS (@ians_india) September 7, 2025

एक की मौत 19 घायल

Dahisar fire: 1 Dead, 19 Injured in residential tower blaze: A woman lost her life, while 19 others were injured in a high-rise fire. Blaze was confined to the electric duct; 36 residents rescued. — Richa Pinto (@richapintoi) September 7, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)