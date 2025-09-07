Dahisar Fire News: मुंबई के दहिसर में एस.वी. रोड (SV Road) स्थित शांति नगर स्थित न्यू जनकल्याण सोसाइटी की 23 मंजिला इमारत में आग लग गई. आग 3बी विंग के बेसमेंट से ऊपरी मंजिलों तक फैल गई. यह घटना रविवार, 7 सितंबर 2025 को दोपहर 3:05 बजे घटी. मुंबई अग्निशमन विभाग ने 7 दमकल गाड़ियां और सहायक वाहन मौके पर भेजे. दमकलकर्मी आग पर काबू पाने और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में लगे हुए हैं. इमारत से 36 लोगों को बचाया गया, जिनमें से 8 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उप अग्निशमन अधिकारी दीपक घोष ने बताया कि आग दो मीटर के केबिन से शुरू हुई थी और तुरंत उस पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए.

तीन अलग-अलग जगहों पर सीढ़ियां लगाई गईं और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया. आग लगने के कारणों की अभी जांच चल रही है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

दहिसर की एक इमारत में लगी भीषण आग

एक की मौत 19 घायल

