Lucknow Hospital Fire News: लखनऊ के आलमबाग स्थित उत्तर रेलवे मंडल अस्पताल (Northern Railway Divisional Hospital) में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई. आग सुबह करीब 5:30 बजे सीसीटीवी सर्वर रूम में लगी, जिससे तीन मंजिला अस्पताल में धुआं फैल गया. कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई की और स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की मदद से सीसीयू वार्ड (CCU Ward) से 22 गंभीर और बुजुर्ग मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला. दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने बताया कि अगर समय पर बचाव कार्य नहीं होता, तो जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता था.

अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संगीता सागर ने बताया कि सभी मरीज और कर्मचारी सुरक्षित हैं. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होने का संदेह है और मामले की जांच जारी है.

ये भी पढें: Viral Video: लखनऊ के एक मंदिर परिसर में दलित बुजुर्ग के साथ मारपीट, जबरन पेशाब चाटने को किया मजबूर

आलमबाग स्थित रेलवे अस्पताल में लगी आग

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)