Lucknow Hospital Fire News: लखनऊ के आलमबाग स्थित उत्तर रेलवे मंडल अस्पताल (Northern Railway Divisional Hospital) में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई. आग सुबह करीब 5:30 बजे सीसीटीवी सर्वर रूम में लगी, जिससे तीन मंजिला अस्पताल में धुआं फैल गया. कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई की और स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की मदद से सीसीयू वार्ड (CCU Ward) से 22 गंभीर और बुजुर्ग मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला. दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने बताया कि अगर समय पर बचाव कार्य नहीं होता, तो जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता था.

अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संगीता सागर ने बताया कि सभी मरीज और कर्मचारी सुरक्षित हैं. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होने का संदेह है और मामले की जांच जारी है.

आलमबाग स्थित रेलवे अस्पताल में लगी आग

#Lucknow: Fire breaks out at Railway hospital in #Alambagh; over 22 critical patients rescued Details here 🔗 https://t.co/JzN0qoF63d#UttarPradesh pic.twitter.com/u1ALmGyUOU — The Times Of India (@timesofindia) October 27, 2025

