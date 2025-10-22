Viral Video: लखनऊ के एक मंदिर परिसर में दलित बुजुर्ग के साथ मारपीट, जबरन पेशाब चाटने को किया मजबूर

दलित बुजुर्ग के साथ मारपीट (Photo: X|@SurajKrBauddh)

लखनऊ, 22 अक्टूबर: लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में एक दलित बुजुर्ग के साथ अपमानजनक घटना का वीडियो सामने आया है. कुछ लोगों ने मंदिर परिसर में पेशाब करने को लेकर पीटा और अपना पेशाब चाटने को भी मजबूर किया. पीड़ित बुजुर्ग की पहचान रामपाल के नाम से हुई है, जो हाता हज़रत साहिब के रहनेवाले हैं. ख़बरों के अनुसार रामपाल मंदिर परिसर में बैठे थे, तभी उनकी बीमारी के चलते अनजाने में पेशाब निकल गया. कुछ ही देर में स्वामीकांत उर्फ पम्मू नामक स्थानीय व्यक्ति, जो खुद को आरएसएस कार्यकर्ता बताता है, उसने उन पर हमला कर दिया और मंदिर को 'अपवित्र' करने का आरोप लगाते हुए जातिसूचक गालियां दीं. वहां मौजूद लोगों के अनुसार पप्पू ने सज़ा के तौर पर उन्हें जबरन अपना पेशाब चाटने पर मजबूर किया और उनसे मंदिर की सफाई भी करवाई. इस घटना के बाद पीड़ित बुजुर्ग ने काकोरी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की मांग की है. पीड़ित रामपाल काफी समय से सांस संबंधी बिमारी से ग्रसित हैं. यह भी पढ़ें: Greater Noida: महिला ने की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट, युवक को लगाएं कई थप्पड़, ग्रेटर नोएडा का VIDEO आया सामने

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे देखने के बाद लोग भड़क गए हैं और अपना रोष व्यक्त किया. स्थानीय लोगों ने इसे मानवीय गरिमा और जातीय समानता का उल्लंघन बताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पासी तेरी मां...**&#*& लखनऊ में दलित (पासी) समाज के एक बुजुर्ग मंदिर के प्रांगण में बैठे थे। पानी पीते वक्त उनसे पानी गिर गया। इतने में वहां स्वामी कांत दयाल नामक RSS कार्यकर्ता आया और उनसे कहा कि "तुमने यहां पेशाब क्यों किया?" बाबा ने इंकार किया तो उसने उन पर… pic.twitter.com/oblOpj3YKQ — Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) October 21, 2025

पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. वीडियो फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आरोप सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.