PM Modi 75th Birthday: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को उनके 75वें जन्मदिन (PM Modi 75th Birthday) के अवसर पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में, शाहरुख खान पीएम मोदी को संबोधित करते हैं और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं. वीडियो में शाहरुख खुद को ‘हम जैसे जवान लोग’ कहते हैं, भले ही सुपरस्टार 2 नवंबर, 2025 को 60 वर्ष के हो जाएंगे और एक वरिष्ठ नागरिक बन जाएंगे. शाहरुख ने पीएम मोदी को वीडियो संदेश में कहा- आज, पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर, मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं. एक छोटे से शहर से वैश्विक मंच तक का आपका सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है. इस सफर में आपका अनुशासन, कड़ी मेहनत और देश के प्रति समर्पण देखा जा सकता है. 75 साल की उम्र में आपकी ऊर्जा हम जैसे युवाओं को भी मात देती है. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें… शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म 'किंग' की शूटिंग विदेश में कर रहे हैं, जो कथित तौर पर पोलैंड में है. सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनकी बेटी सुहाना खान भी हैं. यहां देखें किंग खान का पीएम मोदी के जन्मदिन के लिए खास संदेश... यह भी पढ़ें: PM Modi Birthday: पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन, आमिर खान, अजय देवगन और शाहरूख खान ने दी शुभकामनाएं, VIDEO संदेश में कही दिल छू लेने वाली बातें

शाहरुख खान ने पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं - देखें वीडियो:

#WATCH | On PM Modi's 75th birthday, Superstar Shah Rukh Khan says, "Today, on the occasion of PM Modi's 75th birthday, I extend my best wishes to him. Your journey from a small city to the global stage has been very inspiring. Your discipline, hard work and dedication towards… pic.twitter.com/p8wRc2pDzz

— ANI (@ANI) September 17, 2025

