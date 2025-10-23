Khushi Mukherjee Video: अपने बोल्ड फैशन विकल्पों के लिए मशहूर खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो अक्सर अपने बोल्ड फैशन विकल्पों के जरिए न सिर्फ सोशल मीडिया (Social Media) पर तहलका मचाती हैं, बल्कि अपने फैन्स के भी होश उड़ाती रहती हैं. इन सबके बीच खुशी मुखर्जी का एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस का गुस्सैल अंदाज देखने को मिल रहा है और वो गुस्से में सड़क पर पटाखे फेंकती हुई नजर आ रही हैं. इस दौरान सड़क पर एक पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहा है, जिससे एक्ट्रेस बहस करती हुई दिखाई दे रही हैं. आपको बता दें कि खुशी मुखर्जी 'स्प्लिट्सविला' और 'लव स्कूल' जैसे रियलिटी शोज में नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने 'बालवीर रिटर्न्स' जैसे टीवी शो में भी काम किया है और साउथ की कई फिल्मों में भी वो काम कर चुकी हैं. यह भी पढ़ें: Khushi Mukherjee Obscene Video: 'इनसे अच्छी तो बार गर्ल होती हैं': सोशल मीडिया पर ट्रोल हुईं एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी, लोगों ने कपड़ों पर उठाए सवाल

सड़क पर पटाखे फेंकती नजर आईं खुशी मुखर्जी

View this post on Instagram A post shared by MUMBAI TV (@mumbai_tv)

