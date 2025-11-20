दिल जीत लिया! इक्वाडोर में फैले टार में फंसे कुत्ते को लोगों ने बचाया, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो (Watch Viral Video)

टार में फंसे कुत्ते को लोगों ने बचाया (Photo Credits: X)

Viral Video: इक्वाडोर (Ecuador) के क्विटो (Quito) से एक दिल को छू लेने वाला बचाव का काम वायरल हो रहा है, जब 13 नवंबर को एक कुत्ते (Dog) को मोटे, फैले हुए टार (Tar) में फंसा हुआ देखा गया, जिसे फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स और आम लोगों ने बचाया. यह परेशान करने वाली स्थिति तब सामने आई जब एक टैंकर ट्रक पलट गया, जिससे बहुत सारा टार जमीन पर फैल गया और वह बेबस जानवर फंस गया. इसमें फंसने के बाद वो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था.

एलेक्स पिला द्वारा कैप्चर किए गए फुटेज में दिख रहा है कि कुत्ता चिपचिपी गंदगी से बचने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन हिल नहीं पा रहा था. पूरी तरह से टार में लिपटा हुआ और थका हुआ दिख रहा था, कुत्ते के बचने की उम्मीद बहुत कम लग रही थी जब तक कि दो नेक लोग और एक इमरजेंसी रेस्पॉन्डर मदद के लिए आगे नहीं आए.

खुद फंसने से बचने के लिए, बचाने वाले ने सोच-समझकर पिघले हुए टार पर मेटल की चादरें बिछा दीं, जिससे कुत्ते तक पहुंचने का एक सुरक्षित रास्ता बन गया. धीरे-धीरे और सावधानी से काम करते हुए, ग्रुप ने टार की परत दर परत खींची और आखिरकार पिल्ले को जानलेवा स्थिति से बाहर निकाल लिया. उनके सब्र और टीमवर्क का फल मिला और आखिरकार कुत्ते को पिघले हुए टार से बाहर निकाल लिया गया. यह भी पढ़ें: Viral Video: कछुए की नकल उतारते हुए उसी की तरह चलने लगा कुत्ता, उसकी यह हरकत देख छूट जाएगी आपकी हंसी

A tiny puppy, scared yet full of hope, looked up at its rescuers with eyes that broke every heart. Covered in thick tar and struggling to breathe, he had no way out until two brave people jumped in to save him. They worked patiently, inch by inch, freeing his little body from the… pic.twitter.com/XvJDjwYx1S — Ersin (@Ersin0X) November 14, 2025

लोकल रिपोर्ट्स से पता चला कि यह बड़ा रिसाव तब हुआ जब एक सेमी-ट्रक, जो कथित तौर पर बिना एनवायरनमेंटल परमिट के चल रहा था, लगभग 10,000 टन टार ले जाते समय पलट गया. इस घटना ने इलाके में ट्रांसपोर्ट नियमों और एनवायरनमेंटल सेफ्टी को लेकर बड़ी चिंताएं पैदा कर दी हैं.

खतरनाक हालात के बावजूद, आखिरकार कुत्ते को बचाने में कामयाबी मिली. इस वीडियो को ऑनलाइन बहुत तारीफ मिली है और कई लोग बचाने वालों को असल जिंदगी के हीरो बता रहे हैं.

