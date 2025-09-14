Viral Video: कछुए की नकल उतारते हुए उसी की तरह चलने लगा कुत्ता, उसकी यह हरकत देख छूट जाएगी आपकी हंसी

कछुए की नकल उतारता कुत्ता (Photo Credits: X)

Dog And Turtle Viral Video: इंटरनेट के इस दौर में आए दिन सोशल मीडिया (Social Media) पर ढेरों वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं, जो लोगों को हंसाते-गुदगुदाते हैं. खासकर, जानवरों की अटखेलियों से जुड़े वीडियो लोगों को खासा पसंद आते हैं, जिनमें वो अजीबो-गरीब शरारतें करते हैं. कभी कुछ जानवर दूसरों की नकल उतारकर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं तो कभी कोई जानवर गजब की एक्टिंग करके मन मोह लेता है. इसी कड़ी में एक कुत्ते (Dog) और कछुए (Turtle) का मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुत्ता एक कछुए की नकल उतारते हुए उसी की तरह पैर घसीटकर चलने लगता है. उसकी इस शरारत को देखकर यकीनन आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और ठहाके लगाकर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे.

इस मजेदार वीडियो को एक्स (ट्विटर) पर @naturelife_ok नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. महज 29 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 1.8 मिलियन बार देखा जा चुका है. इसके साथ ही इस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी दर्ज कराई हैं. एक यूजर ने लिखा है- कुत्ते ने तो कछुए की एक्टिंग में ऑस्कर जीत लिया. वहीं दूसरे ने लिखा है- लगता है इसे घर पर कछुए के साथ ज्यादा वक्त बिताने का असर हो गया है. एक ने लिखा है- ये बहुत ही मनमोहक है. यह भी पढ़ें: Viral Video: कछुए की पीठ पर सवार होकर नन्हे कुत्ते ने की सैर, दिल छू लेने वाला मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

कछुए की नकल उतारते हुए उसी की तरह चलने लगा कुत्ता

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कुत्ता अचानक से कछुए की नकल उतारते हुए उसी की तरह चलना शुरु कर देता है. कछुआ धीरे-धीरे अपने अंदाज में चलता दिखाई दे रहा है, जबकि कुत्ता उसकी नकल उतारते हुए पैर घसीट कर चलने लगता है. इस दौरान उसका अंदाज देखने लायक होता है. उसकी इस हरकत के वायरल वीडियो को देख लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है.