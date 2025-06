VIDEO: पुल पर हवा में झूल गया ट्रक! मौत के मुंह से निकला ड्राइवर देखें दिल दहला देने वाला वीडियो

ज़रा सोचिए, आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हों और अचानक पुल का एक हिस्सा टूट जाए और आपकी गाड़ी हवा में लटक जाए! कुछ ऐसा ही हैरतअंगेज़ नज़ारा हाल ही में चीन के Houzihe पुल पर देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है.

इस दिल दहला देने वाले वीडियो में एक भारी-भरकम ट्रक पुल के किनारे से ऐसे लटका हुआ है, जैसे कोई खिलौना हो. और सबसे बड़ी बात, इस ट्रक के अंदर उसका ड्राइवर फंसा हुआ था! स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि जब यह हादसा हुआ, तब पुल पर सिर्फ यही एक ट्रक था. शायद किस्मत ने ड्राइवर का साथ दिया, क्योंकि इस खौफनाक मंज़र के बावजूद उसे सुरक्षित बचा लिया गया.

Chinese social media video shows a truck partially hanging from the edge of the #Houzihe bridge, with the driver inside. The truck was the only vehicle on the bridge at the time of collapse and the driver was later rescued, according to local authorities. https://t.co/F4c7qxBfKm pic.twitter.com/27FbVOGEpk

— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) June 24, 2025