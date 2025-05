Viral Video: कुत्ते को प्यार करते देख शख्स के पास जा पहुंचा गधा, दुलार पाने के लिए करने लगा ऐसी हरकत

Viral Video: इंसान हो या कोई जानवर, इस संसार में हर किसी को प्यार की चाहत होती है. हर कोई यह चाहता है कि उनकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो उसे प्यार और दुलार कर सके. इसमें कोई दो राय नहीं है कि माता-पिता अपनी संतान को जान से ज्यादा प्यार करते हैं. माता-पिता के अलावा हमारे जीवन में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं. अगर कोई इंसान अपने घर में जानवरों को पालता है तो वो उसे भी प्यार देता है. ऐसे में सोशल मीडिया (Social Media) पर एक दिल जीतने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक शख्स कुत्ते (Dog) से प्यार जता रहा होता है और उसे ऐसा करते देख दुलार पाने के लिए गधा (Donkey) भी उसके पास पहुंच जाता है, फिर वो कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर यकीनन आपकी हंसी छूट जाएगी.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- गधे को भी थोड़ा प्यार चाहिए. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 655.6k व्यूज मिल चुके हैं और इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: मौज-मस्ती के लिए शख्स ने बेरहमी से की गधे की पिटाई, जानवर ने अगले ही पल सिखाया ऐसा सबक कि…

शख्स से प्यार और दुलार पाने के लिए गधे ने की ऐसी हरकत

Donkey wants some love too pic.twitter.com/qPTt960llO

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 23, 2025