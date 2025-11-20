Viral Video: मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर किशोरी का ‘धर्म परिवर्तन’ कराने की कोशिश, यात्री ने किया विरोध
अंधेरी रेलवे स्टेशन पर धर्म परिवर्तन की कोशिश (Photo: X|@iRichaAwasthi)

मुंबई, 20 नवंबर: अंधेरी (Andheri) रेलवे स्टेशन पर एक विवादित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें एक यात्री ने एक आदमी को किशोरी के सामने ‘धर्म परिवर्तन’ की कोशिश करते हुए रिकॉर्ड किया। वीडियो में दिखाया गया है कि लड़की हाथ जोड़कर बैठी है, जबकि एक आदमी उसके ऊपर हाथ उठाकर ‘प्रार्थना’ कर रहा है. जिस यात्री ने यह देखा, उसने तुरंत रिकॉर्डिंग की और उस आदमी से सवाल किया कि वह व्यस्त प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहा है. वीडियो में आदमी ने कहा कि वह केवल प्रार्थना कर रहे थे, जबकि लड़की स्थिति से स्पष्ट रूप से चौंकी हुई थी. यात्री ने उसे सख्ती से चेतावनी दी कि सार्वजनिक जगह पर किसी को धर्म परिवर्तन में शामिल करना ठीक नहीं है और दोबारा ऐसा करने पर पुलिस को सूचित किया जाएगा. यह भी पढ़ें: Meerut: मेरठ में डॉक्टर ने बच्चे के घाव पर लगाई फेविक्विक, रिपोर्ट वायरल होने पर जांच शुरू

इस घटना ने सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक रीति-रिवाजों, सहमति और व्यवहार की सीमाओं पर बहस फिर से शुरू कर दी है. लोगों में यह भ्रम भी देखा गया कि क्या रेलवे प्लेटफॉर्म पर नमाज़ पढ़ना मना है. आधिकारिक रूप से, इंडियन रेलवे ने स्पष्ट किया है कि स्टेशन परिसर में किसी भी धर्म की व्यक्तिगत प्रार्थना पर रोक नहीं है.

2018 में भी रेल मंत्रालय ने कहा था कि सभी धर्मों के यात्री अकेले नमाज़ या प्रार्थना कर सकते हैं, जब तक कि इससे आने-जाने में रुकावट या परेशानी न हो.