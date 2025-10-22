Viral Video: पानी में रहने वाले अजगर का मगरमच्छ ने किया शिकार, नजारा देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान
मगरमच्छ ने किया अजगर का शिकार (Photo Credits: X)

Viral Video: पानी के खूंखार दैत्य मगरमच्छ (Crocodile) को बेहद ही खतरनाक शिकारी माना जाता है, जो पानी के अंदर ही नहीं, बल्कि जमीन पर भी बड़े की खौफनाक अंदाज में शिकार करता है. वहीं अजगर भी एक ऐसा शिकारी है, जो बड़े से बड़े शिकार को दबोचकर उसका काम तमाम करने के लिए जाना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जंगल के शिकारी जीवों से दूर रहने में ही भलाई है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें पानी का खूंखार दैत्य अजगर (Python) का शिकार करता दिख रहा है. शिकार करने के बाद मगरमच्छ शायद खुद ही उलझन में पड़ जाता है कि आखिर वो अपने शिकार को खाए तो कैसे खाए? इस नजारे को देखकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे.

इस वीडियो को एक्स पर @NatureChapter  नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- अब क्या... उसने उसे पकड़ लिया, उसने उसे मार डाला और अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे खाए. जब आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो सांपों को निगलना आसान नहीं होता. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- मगरमच्छ ने शिकार तो किया, लेकिन बेचारा उसे खा नहीं पाया. वहीं एक अन्य ने लिखा है- अजगर को खाना इतना आसान नहीं होता. यह भी पढ़ें: Viral Video: अमेरिका में चिड़ियाघर के जानवर कद्दू के साथ हैलोवीन उत्सव में हुए शामिल, मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तालाब के किनारे बड़ा सा मगरमच्छ दिखाई दे रहा है, जिसने अपने जबड़ों में अजगर को दबोचा हुआ है. अजगर के शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं दिख रही है, जिससे ये साफ पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है. मगरमच्छ ने जिसका शिकार किया है वो पानी का अजगर है. हैरत की बात तो यह है कि शिकार करने के बाद मगरमच्छ यह नहीं समझ पाता है कि आखिर उसे खाया कैसे जाता है.