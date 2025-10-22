Viral Video: पानी में रहने वाले अजगर का मगरमच्छ ने किया शिकार, नजारा देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान

मगरमच्छ ने किया अजगर का शिकार (Photo Credits: X)

Viral Video: पानी के खूंखार दैत्य मगरमच्छ (Crocodile) को बेहद ही खतरनाक शिकारी माना जाता है, जो पानी के अंदर ही नहीं, बल्कि जमीन पर भी बड़े की खौफनाक अंदाज में शिकार करता है. वहीं अजगर भी एक ऐसा शिकारी है, जो बड़े से बड़े शिकार को दबोचकर उसका काम तमाम करने के लिए जाना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जंगल के शिकारी जीवों से दूर रहने में ही भलाई है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें पानी का खूंखार दैत्य अजगर (Python) का शिकार करता दिख रहा है. शिकार करने के बाद मगरमच्छ शायद खुद ही उलझन में पड़ जाता है कि आखिर वो अपने शिकार को खाए तो कैसे खाए? इस नजारे को देखकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे.

इस वीडियो को एक्स पर @NatureChapter नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- अब क्या... उसने उसे पकड़ लिया, उसने उसे मार डाला और अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे खाए. जब आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो सांपों को निगलना आसान नहीं होता. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- मगरमच्छ ने शिकार तो किया, लेकिन बेचारा उसे खा नहीं पाया. वहीं एक अन्य ने लिखा है- अजगर को खाना इतना आसान नहीं होता.

Now what.. He caught it. He killed it. And now he can’t figure out how to eat it. Snakes aren’t easy to swallow when you can’t use your hands 😂 🐍🐊 Saltwater Crocodile with a Water Python Northern Territory Austra pic.twitter.com/Tt42GVarYf — Nature Chapter (@NatureChapter) October 20, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तालाब के किनारे बड़ा सा मगरमच्छ दिखाई दे रहा है, जिसने अपने जबड़ों में अजगर को दबोचा हुआ है. अजगर के शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं दिख रही है, जिससे ये साफ पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है. मगरमच्छ ने जिसका शिकार किया है वो पानी का अजगर है. हैरत की बात तो यह है कि शिकार करने के बाद मगरमच्छ यह नहीं समझ पाता है कि आखिर उसे खाया कैसे जाता है.