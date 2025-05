छात्र ने अपनी लाइफटाइम सेविंग 77,787 रुपये से Amazon से ऑर्डर किया लैपटॉप, मिली इस्तेमाल की हुई मशीन पोस्ट हुई वायरल

अमेजन (Photo: Wikimedia Commons)

एक असंतुष्ट व्यक्ति ने एक्स पर जाकर अमेज़न द्वारा गलत डिलीवरी पर निराशा व्यक्त की. वेंकटेश अल्ला ने सुभाष शर्मा नामक एक छात्र के भयावह अनुभव का विवरण दिया, जिसने अपनी 'जीवन भर की बचत' से 77,787 रुपये मूल्य का एक नया लेनोवो लैपटॉप ऑर्डर किया था. हालाँकि, उसे निराशा तब हुई जब उसे पिछले मालिक के डिजिटल विवरण के साथ एक इस्तेमाल किया हुआ लेनोवो लैपटॉप मिला. एक्स यूजर वेंकटेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल की गई मशीन के स्क्रीनशॉट और तस्वीरें पोस्ट कीं और बताया कि कैसे अमेज़न इंडिया की ग्राहक सहायता सेवा ने स्थिति को खराब तरीके से संभाला. वायरल थ्रेड ने आगे की भयावह स्थिति का विवरण दिया. उन्होंने आगे दावा किया कि ई-कॉमर्स कंपनी ने बिना किसी समाधान के मामले को बंद कर दिया था. यह भी पढ़ें: रक्षाबंधन पर मुंबई के ग्राहक को 100 रुपये की ‘मोटू पतलू किड्स राखी’ डिलीवर न कर पाने पर अमेज़न को देना पड़ा 40,000 रुपये का हर्जाना

"एक मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र ने अपनी जीवन भर की बचत, ₹77,787 @amazonIN से लैपटॉप खरीदने में लगा दी. जो गर्व और खुशी का पल होना चाहिए था, वह एक बुरे सपने में बदल गया. यह थ्रेड आपका खून खौला देगा," वेंकटेश ने 20 मई को पोस्ट किए गए एक्स थ्रेड की शुरुआत की, जिसे लिखते समय 3.5 मिलियन से अधिक बार देखा गया. ऑर्डर 11 मई को दिया गया था और इस्तेमाल किया हुआ लैपटॉप 13 मई को डिलीवर किया गया था. "जिस क्षण उसने लैपटॉप खोला, उसे झटका लगा. नया सेटअप दिखाने के बजाय, यह मौजूदा यूजर प्रोफ़ाइल में अपने आप लॉग इन हो गया, जिसका अर्थ है कि लैपटॉप पहले से ही इस्तेमाल किया जा चुका था. कोई पासवर्ड नहीं, कोई नई शुरुआत नहीं, बस किसी और का डिजिटल बचा हुआ सामान, "उन्होंने कहा.

निराश वेंकटेश आगे लिखते हैं, "यह धोखाधड़ी से कम नहीं है." उन्होंने मदद के लिए ग्राहक सेवा से संपर्क करने के बाद छात्र को अमेज़न से प्राप्त ईमेल के स्क्रीनशॉट जोड़े. हालाँकि, इस मुद्दे पर अमेज़न की प्रतिक्रिया ने छात्र को निराश कर दिया. जैसा कि पता चला, कंपनी ने ग्राहक को संतुष्ट समाधान दिए बिना ही मामला बंद कर दिया.

ई-कॉमर्स दिग्गज ने अभी तक वायरल एक्स थ्रेड पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

यह एक्स थ्रेड वायरल हो गया और कई यूजर्स ने अपने ऑर्डर के अनुभव शेयर किए. इस बीच, अमेज़न इंडिया ने अभी तक इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. मामले पर अधिक जानकारी का इंतज़ार है.