Viral Video: 'कहां हैं हिंदू धर्म के रक्षक?': Ramleela मंचन में बॉलीवुड गानों पर डांस करती दिखी 'Shurpanakha', सोशल मीडिया पर छिड़ा बवाल
Surpanakha Laxman Dance Video: सोशल मीडिया पर रामलीला मंचन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शूर्पणखा और लक्ष्मण का किरदार निभा रहे कलाकार रामलीला (Ramlila Controversy) के मंच पर बॉलीवुड गानों पर नाचते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद, यूजर्स ने इसे हिंदू संस्कृति का अपमान (Insult to Hindu Culture) बताते हुए अपनी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों को मजाक के तौर पर पेश करना बेहद गलत है.

कमेंट सेक्शन में, कई लोगों ने लिखा कि जब हिंदू खुद अपने धर्म को हल्के में लेते हैं, तो वैश्विक नेतृत्व की बात करना बेइमानी है. एक अन्य यूजर ने पूछा कि धर्म के रक्षक (Protector of Hinduism) होने का दावा करने वाले ऐसे मामलों पर चुप क्यों रहते हैं.

'हिंदू धर्म का मजाक उड़ाकर बोलते है- हमें विश्वगुरु बनना है'

'हिंदुत्व रक्षक ऐसे घटिया तरीके से रामायण पेश करने पर कुछ नहीं कहेंगे'

'रामलीला में बॉलीवुड गाने... आखिर हमारे समाज में क्या गड़बड़ है?'

रामायण में कैसा है शूर्पणखा का रोल?

दरअसल, रामायण (Ramayana) में लंका के राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा का वर्णन है, जो राम और लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है. हालांकि, दोनों भाइयों ने उसे अस्वीकार कर दिया. क्रोधित होकर, शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काटकर उसे दंडित किया.

अबआयोजकों से जवाब मांग रहे लोग

लोगों ने इस पौराणिक घटना को हास्य और नृत्य के माध्यम से मंच पर दिखाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि धार्मिक ग्रंथों की गरिमा से छेड़छाड़ (Tampering with Religious Texts) बर्दाश्त नहीं की जा सकती. फिलहाल, इस वीडियो (Viral Video) पर बहस छिड़ गई है और लोग आयोजकों से जवाब मांग रहे हैं.