PM मोदी को मां की गाली देने वाला मोहम्मद रिजवी गिरफ्तार, दरभंगा रैली में कांग्रेस के मंच से कहे थे अपशब्द

पीएम मोदी को गाली देने वाला गिरफ्तार (Photo Credits : X)

दरभंगा, बिहार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को गाली देने के आरोप में पुलिस ने मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा (Mohammad Rizvi Raja) को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान हुई थी, जब राजा ने एक स्वागत मंच से पीएम मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहे थे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद काफी हंगामा हुआ था.

यह मामला तब सामने आया, जब दरभंगा में राहुल गांधी की यात्रा के लिए एक स्वागत मंच बनाया गया था. इसी मंच से मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा ने माइक पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थीं. यह मंच कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने बाद में इस घटना के लिए माफी भी मांगी थी.

पुलिस ने क्या कदम उठाया?

वीडियो वायरल होने के बाद, सिमरी थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, देर रात छापेमारी की और आरोपी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को पकड़ लिया. फिलहाल पुलिस राजा से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. उम्मीद है कि पुलिस शुक्रवार दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की पूरी जानकारी देगी.