Uttarkashi Shocker: बेटी से बदसलूकी पर भड़की महिला, युवक को जूतों से पीटा; VIDEO वायरल होते ही मचा बवाल

Uttarkashi viral video news

Uttarkashi Viral Video News: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला सड़क पर एक युवक को जूतों से पीटती (Uttarkashi Women Youth Dispute) हुई दिखाई दे रही है. वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि महिला बार-बार युवक पर हमला कर रही है और आस-पास खड़े लोग उसे देख रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना युवक द्वारा महिला की बेटी के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार (Uttarkashi Harassment of Women) करने के बाद हुई.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस युवक को पीटा गया, वह एक टायर पंक्चर की दुकान पर काम करता है. घटना के बाद से वह फरार बताया जा रहा है. स्थानीय लोग प्रशासन (Uttarkashi News) से आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं.

बेटी से बदसलूकी पर महिला ने युवक को जूतों से पीटा

कुछ मामलों में "लव जिहाद" के भी आरोप

जानकारी के अनुसार, यह घटना कुछ दिन पहले की है, लेकिन अब जब वीडियो (Uttarkashi Viral Video) वायरल हो गया है. बताया जा रहा है कि हाल ही में उत्तरकाशी से ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें सांप्रदायिक या महिलाओं से जुड़े विवाद दिखाए गए हैं. कुछ मामलों में "लव जिहाद (Love Jihad)" के आरोप भी लगाए गए हैं.

अश्लील तस्वीरें एडिट कर किए थे वायरल

पिछले साल सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी. एक युवक पर एक युवती की अश्लील तस्वीरें एडिट (Edited Objectionable Photos) करने का आरोप लगाकर उसकी सरेआम पिटाई कर दी गई थी. उस समय पंचायत ने फैसला सुनाया कि लड़की की मां खुद आरोपी की चप्पलों से पिटाई करेगी और मामला सुलझ गया.