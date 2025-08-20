VIDEO: महाराष्ट्र में सड़क पर चलते-चलते अचानक जमीन में समा गया युवक, नाले में गिरने का वीडियो वायरल

महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. सोचिए, कोई इंसान आराम से सड़क पर चल रहा हो और अचानक पैर के नीचे की ज़मीन टूट जाए और वो गहरे नाले में गिर जाए. ऐसा ही कुछ हुआ चंद्रपुर के जनता कॉलेज चौक के पास.

केक लेकर लौट रहे थे, हो गया हादसा

घटना सेवन स्टार बेकरी के ठीक बाहर की है. एक लड़का दुकान से केक खरीदकर खुशी-खुशी घर की तरफ लौट रहा था. वह सड़क के किनारे बने नाले के ऊपर रखे सीमेंट के स्लैब पर पैर रखकर आगे बढ़ा ही था कि अचानक वो स्लैब टूट गया. किसी को कुछ समझने का मौका मिलता, इससे पहले ही वो लड़का सीधे गहरे और गंदे नाले में जा गिरा.

यह पूरी डरावनी घटना पास लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे कुछ ही सेकंड में एक चलता-फिरता इंसान गायब हो जाता है.

आसपास के लोगों ने दौड़कर बचाई जान

जैसे ही यह हादसा हुआ, आसपास मौजूद लोग घबरा गए और तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े. उन्होंने बिना देर किए युवक को नाले से बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी. खुशकिस्मती यह रही कि लोगों की मदद से युवक को सही-सलामत बाहर निकाल लिया गया. उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, वरना एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी.

किसकी है ये लापरवाही?

इस घटना ने शहर के प्रशासन और नगर निगम के काम पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. यह कोई पहली बार नहीं है. शहर में ऐसी कई जगहें हैं जहां नालों के ऊपर रखे स्लैब बहुत पुराने, टूटे-फूटे और जर्जर हालत में हैं. ये स्लैब कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई बार इस बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती. प्रशासन तब तक नहीं जागता, जब तक कोई हादसा न हो जाए. लोगों ने अब फिर से अपील की है कि जल्द से जल्द इन खतरनाक स्लैब को बदला जाए और नालों की ठीक से मरम्मत की जाए, ताकि भविष्य में कोई और इस तरह के हादसे का शिकार न बने.