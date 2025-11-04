Fact Check: दिल्ली के पास उड़ता देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन Bayraktar TB2? वायरल दावा निकला फर्जी, Flightradar डेटा पर फैलाई गई अफवाह

User Falsely Claims Pakistani Bayraktar TB2 Drone Flew Over Delhi (Photo Credits: X)

Pakistani Drone in Delhi Fact Check: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक दावे से हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के पास एक पाकिस्तानी Bayraktar TB2 ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया. 'एक्स यूजर' ने सबूत के तौर पर Flightradar24 का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें 'TB2T1071' नाम का एक रहस्यमयी विमान दिखाई दे रहा था. जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, लोग दिल्ली के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन (Airspace Violations) को लेकर चिंतित हो गए.

हालांकि, जब तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म और Latestly की फैक्ट चेक टीम ने इस दावे की जांच की, तो पूरा मामला 'फर्जी और भ्रामक' निकला. जांच में पता चला कि न तो भारत सरकार और न ही किसी विश्वसनीय समाचार एजेंसी ने किसी ड्रोन घुसपैठ की पुष्टि की है.

पाकिस्तानी Bayraktar TB2 ड्रोन उड़ने का दावा फर्जी

वायरल पोस्ट में क्या दावा था?

यूजर ने बताया कि Flightradar24 पर दिखाया गया विमान 'Unknown/Bad Data' के साथ उत्तर भारत के ऊपर उड़ रहा था. स्क्रीनशॉट में विमान की ऊंचाई 5,900 फीट और स्पीड लगभग 73 समुद्री मील दिखाई गई थी. साथ ही विमान की जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और देश का नाम “अज्ञात” लिखा था.

सच्चाई क्या है?

विशेषज्ञों के अनुसार, Bayraktar TB2 जैसे सैन्य ड्रोन आमतौर पर ADS-B transponder का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए वे Flightradar24 जैसी नागरिक उड़ान ट्रैकिंग वेबसाइटों पर दिखाई नहीं देते हैं. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह एक नागरिक विमान था, जिसमें गलत ट्रांसपोंडर सेटिंग्स थीं, जिसके कारण सिस्टम इसे "Unidentified Drone" के रूप में दिखा रहा था. इस तरह की गलत पहचान पहले भी कई बार देखी जा चुकी है.

बायरकटार टीबी2 (Bayraktar TB2 ) क्या है?

यह तुर्की में निर्मित एक उच्च तकनीक वाला सैन्य ड्रोन (Turkish-Made Military Drone) है, जो अपनी निगरानी और सटीक हमला करने की क्षमताओं के लिए जाना जाता है. यह 27 घंटे तक उड़ान भर सकता है और लगभग 150 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है. पाकिस्तान ने इसका पहला इस्तेमाल मई 2025 में भारत के खिलाफ सीमा पर हमले में किया था.

अंत में क्या निकला निष्कर्ष

दिल्ली के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन के उड़ने की खबर पूरी तरह से झूठी और भ्रामक है. फ्लाइटराडार पर दिखाया गया सिग्नल किसी वास्तविक ड्रोन गतिविधि का नहीं, बल्कि एक Technical Error का परिणाम था.