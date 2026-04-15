MP Police Viral Video: मध्य प्रदेश में अस्पताल में शराब पीकर मरीजों के बेड पर सोए पुलिसकर्मी, वीडियो वायरल होने के बाद 4 निलंबित

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

रीवा/सीधी: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सीधी जिले (Sidhi District) से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहाँ ड्यूटी पर तैनात चार पुलिसकर्मियों ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दीं. रीवा (Rewa) के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (Sanjay Gandhi Medical College Hospital) का एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें ये पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत होकर मरीजों के बेड पर सोते और अस्पताल के डस्टबिन में पेशाब करते नजर आ रहे हैं. इस घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. यह भी पढ़ें: Amravati Shocker: अमरावती में 180 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में मोहम्मद अयाज गिरफ्तार, 350 अश्लील वीडियो बरामद

ड्यूटी के दौरान घोर लापरवाही

घटना उस समय की है जब ये पुलिसकर्मी एक विचाराधीन कैदी, लल्लू साकेत की सुरक्षा के लिए तैनात थे। कैदी की हालत बिगड़ने पर उसे सीधी जिला अस्पताल से रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया था. सुरक्षा टीम में सहायक उपनिरीक्षक (ASI) नर्मदा प्रसाद प्रजापति, हेड कांस्टेबल उदयराज सिंह और कांस्टेबल मनीष तिवारी सहित अन्य शामिल थे. देर रात अस्पताल पहुंचने के बाद, अगली सुबह इन जवानों ने अपनी मर्यादा ताक पर रख दी.

वीडियो में कैद हुई शर्मनाक हरकतें

सोशल मीडिया पर 13 अप्रैल से प्रसारित हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मियों ने अपनी वर्दी उतारकर पास के स्टैंड पर टांग दी थी. एक पुलिसकर्मी मरीज के लिए आरक्षित बेड पर आराम से लेटा हुआ था, जबकि दूसरा वार्ड के अंदर रखे डस्टबिन में पेशाब कर रहा था. अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों के परिजनों ने बताया कि यह हंगामा करीब दो घंटे तक चलता रहा, जिससे वार्ड में मौजूद मरीजों को काफी असुविधा और डर का सामना करना पड़ा.

सीधी के पुलिसकर्मी MP अस्पताल में शराब पीने, सोने और पेशाब करने के आरोप में निलंबित

A video showing four on-duty policemen sleeping on a patient’s bed and even urinating in a dustbin inside the district #hospital has led to their suspension in #Sidhi, #MadhyaPradesh. More details 🔗https://t.co/X85yt66Ljw pic.twitter.com/87ZZ9qYOjB — The Times Of India (@timesofindia) April 15, 2026

आंतरिक जांच में शराब के नशे की पुष्टि

वीडियो वायरल होने के बाद सीधी पुलिस अधीक्षक ने मामले की आंतरिक जांच के आदेश दिए. जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि घटना के समय सभी पुलिसकर्मी शराब के नशे में थे. जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित टीम पर वरिष्ठ अधिकारियों का कोई नियंत्रण नहीं था, जिसके कारण अनुशासनहीनता की यह चरम सीमा देखने को मिली. अस्पताल प्रशासन ने भी इस मामले में अलग से जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: Hapur Shocker: यूपी के हापुड़ में मानवता शर्मसार, श्मशान में जलती चिता से हुक्का सुलगाने की घिनौनी हरकत, वीडियो वायरल होने के बाद लोग भड़के; VIDEO

तत्काल निलंबन और विभागीय कार्रवाई

जांच रिपोर्ट के आधार पर, सीधी पुलिस ने चारों पुलिसकर्मियों को गंभीर अनुशासनहीनता, कर्तव्य में लापरवाही और पुलिस आचरण के विरुद्ध व्यवहार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. वर्तमान में उन्हें रिजर्व सेंटर (लाइन) अटैच कर दिया गया है और विभागीय जांच जारी है. कैदी की सुरक्षा के लिए अब नई टीम को तैनात किया गया है.

यह घटना न केवल मध्य प्रदेश पुलिस की छवि पर दाग लगाती है, बल्कि सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा और मरीजों की गरिमा पर भी सवाल खड़े करती है.