Amravati Shocker: अमरावती में 180 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में मोहम्मद अयाज गिरफ्तार, 350 अश्लील वीडियो बरामद
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

अमरावती: महाराष्ट्र (Maharashtra) के अमरावती (Amravati) जिले से एक रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने कम से कम 180 नाबालिग लड़कियों (Minor Girls) के यौन शोषण (S*xual Exploitation) और उनके अश्लील वीडियो (Obscene Video) बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में मोहम्मद अयाज़ (उर्फ तनवीर) को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर आरोप है कि उसने लड़कियों को जाल में फंसाकर उनके 350 से अधिक अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए और बाद में उन्हें देह व्यापार के लिए मजबूर किया. एक सांसद की औपचारिक शिकायत के बाद अमरावती (ग्रामीण) पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है. यह भी पढ़ें: TCS Nashik Case: कौन हैं एचआर मैनेजर निदा खान? यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारी के बाद बढ़ीं मुश्किलें

सोशल मीडिया के जरिए बिछाया 'लव ट्रैप'

जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी ने नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाने के लिए व्हाट्सएप और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया. राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद को सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार, अयाज़ लड़कियों को 'लव ट्रैप' में फंसाता था और फिर उन्हें मुंबई और पुणे जैसे शहरों में ले जाता था.

ब्लैकमेलिंग और डिजिटल सबूतों की जांच

पुलिस के मुताबिक, आरोपी इन शहरों में लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाता था ताकि उनका इस्तेमाल जबरन वसूली और शोषण के लिए 'लीवरेज' के रूप में किया जा सके. आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है, जिसमें भारी मात्रा में आपत्तिजनक कंटेंट मिला है. डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ वर्तमान में इन सबूतों की समीक्षा कर रहे हैं. साइबर सेल इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या ये वीडियो इंटरनेट पर साझा किए गए थे.

एसआईटी (SIT) के गठन की मांग और स्थानीय आक्रोश

इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय समुदाय और राजनीतिक गलियारों में भारी आक्रोश है. सांसद अनिल बोंडे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) के गठन की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले की जांच के लिए समर्पित इकाई नहीं बनाई गई, तो जनता विरोध प्रदर्शन करेगी. स्थानीय लोगों के प्रतिनिधिमंडलों ने भी पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की है. यह भी पढ़ें: S*x Racket Busted In Delhi: दिल्ली में देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़, 8 लड़कियां छुड़ाई गईं, 2 आरोपी गिरफ्तार

जांच का बढ़ता दायरा और पृष्ठभूमि

रिपोर्ट्स के अनुसार, मोहम्मद अयाज़ अतीत में एक राजनीतिक दल (AIMIM) से जुड़ा रहा है और सोशल मीडिया पर स्थानीय नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें भी देखी गई हैं. हालांकि, आरोप लगने के बाद उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से कई वीडियो और फोटो हटा दिए गए हैं.

अमरावती पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस शोषण रैकेट के पीछे कोई बड़ा आपराधिक सिंडिकेट काम कर रहा है. जांच का दायरा महाराष्ट्र के कई जिलों तक फैलने की संभावना है ताकि इस घिनौने अपराध में शामिल हर व्यक्ति की पहचान की जा सके और पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सके.