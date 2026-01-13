Digital Honey Trap: 'उमैर 7:11' और 'फातिमा जटोई' वीडियो के पीछे बड़ा साइबर खेल; क्या भारतीयों के खिलाफ डिजिटल हनी ट्रैप का हिस्सा हैं पाकिस्तानी 'लिंक'

मैरी और उमैर (Photo Credits: File Pic)

Digital Honey Trap: भारतीय सोशल मीडिया (Social Media) फीड्स पर इन दिनों पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स (Pakistani Influencers) के 'लीक' वीडियो (Leak Video) के नाम पर सर्च टर्म्स की बाढ़ आ गई है. ‘मैरी उमैर 7 मिनट 11 सेकंड’ (Marry Umair 7 minutes 11 seconds) और ‘फातिमा जटोई 6 मिनट 39 सेकंड’ (Fatima Jatoi 6 Minutes 39 Seconds) जैसे कीवर्ड्स एक्स (X), टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों (Cybersecurity Experts) ने चेतावनी दी है कि यह केवल गपशप या मनोरंजन नहीं, बल्कि एक समन्वित 'डिजिटल हनी ट्रैप' (Digital Honey Trap) अभियान है, जिसका उद्देश्य भारतीय इंटरनेट यूजर्स के डिवाइस और निजी डेटा को निशाना बनाना है.

हालांकि ये ट्रेंड हानिरहित इंटरनेट गॉसिप लग सकते हैं, लेकिन इन्हें संभावित डिजिटल जाल के तौर पर देखा जा रहा है. इस बात की चिंता बढ़ रही है कि ये खास वायरल हुक पाकिस्तान से शुरू हुए एक कोऑर्डिनेटेड 'एंगेजमेंट बेट' कैंपेन का हिस्सा हैं, जिसे भारतीय यूजर्स को उनके डिवाइस और पर्सनल डेटा से समझौता करने के लिए लुभाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह भी पढ़ें: Fatima Jatoi Viral Video: फातिमा जटोई का '6 मिनट 39 सेकंड' का वायरल वीडियो ओरिजिनल है या AI का बनाया हुआ? जानें सच

मनोवैज्ञानिक खेल: सटीक 'टाइमस्टैम्प' का झांसा

यह घोटाला एक विशेष मनोवैज्ञानिक तरीके पर काम करता है. सामान्य ‘लीक वीडियो’ टाइटल के बजाय, ये ट्रेंड 7:11 या 6:39 जैसे सटीक समय (Timestamps) का उपयोग करते हैं.

भरोसा पैदा करना: सटीक समय देने से यूजर को यह भ्रम होता है कि कोई वास्तविक और अनएडिटेड वीडियो मौजूद है.

हनी ट्रैप का पैटर्न: डेटा और डिवाइस पर कब्जा

पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा भारतीय यूजर्स को निशाना बनाने का यह तरीका नया नहीं है. इस बार इसे 'मास स्केल' पर आजमाया जा रहा है.

भारत के लिए जोखिम: 'डिजिटल अरेस्ट' और व्हाट्सएप हैकिंग

विशेषज्ञों के अनुसार, इन लिंक्स पर क्लिक करने से होने वाले खतरे बेहद गंभीर हैं:

डिजिटल अरेस्ट: चुराए गए डेटा (नाम, फोटो, नंबर) का इस्तेमाल कर स्कैमर्स पुलिस अधिकारी बनकर पीड़ितों को ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ या ‘ड्रग्स पार्सल’ के झूठे केस में डराते हैं और मोटी रकम वसूलते हैं.

भारत में 'टिकटॉक' बैन और जिज्ञासा का फायदा

भारत में टिकटॉक के आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित होने के कारण भारतीय यूजर्स में वहां के वायरल ट्रेंड्स को लेकर एक तरह का 'FOMO' (छूट जाने का डर) रहता है. स्कैमर्स इसी जिज्ञासा का फायदा उठाकर 'प्रतिबंधित' या 'वर्जित' कंटेंट के नाम पर भारतीयों को जाल में फंसा रहे हैं. यह भी पढ़ें: The 'Marry 7 Min 11 Sec Viral Video' Trap: लीक MMS और स्कैंडल के नाम पर शुरू हुआ नया साइबर अटैक, भूलकर भी न करें इसे टच; नहीं तो हो सकता है धोखा

सावधानी ही सुरक्षा है: क्या करें?

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने भारतीय यूजर्स को निम्नलिखित सलाह दी है: