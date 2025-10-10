Karwa Chauth 2025: हुक्का, मेहंदी और सेल्फी! दिल्ली में करवा चौथ की अनोखी तैयारी का वीडियो वायरल

करवा चौथ से पहले एन्जॉय करती महिलाएं (Photo: Instagram)

पश्चिमी दिल्ली में करवा चौथ का उत्साह देखने को मिला, करवा चौथ के पहले की शाम महिलाओं को इक्कट्ठा होकर हाथों में मेहंदी लगाते और हाथ में हुक्का लेकर उसका लुत्फ उठाते हुए देखा जा सकता है. व्रत शुरू होने से पहले मार्केट में चकाचौंध देखी जाती है. करवा चौथ के ख़ास दिन को मनाने के लिए महिलाएं बहुत तैयारियां करती हैं. हाथो में मेहंदी रचाती हैं. वे एक-दूसरे के साथ समय बिताती हैं, तैयारियों में जुटती हैं और त्योहार के पारंपरिक रंग में अपनी शैली का तड़का लगाती हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां परंपरा के साथ मॉडर्न ट्विस्ट भी दिखाई दिया. वायरल वीडियो में महिलाओं का एक समूह करवा चौथ से पहले पर जश्न मनाता नज़र आ रहा है. वे एक घेरे में बैठी हैं, हाथों में खूबसूरत मेहंदी के डिज़ाइन सजे हैं, चारों ओर हंसी-मज़ाक और बातचीत का खुशनुमा माहौल है. यह भी पढ़ें: Karwa Chauth 2025 Mehndi Designs: करवा चौथ पर लास्ट मिनट रचाएं अपने पिया के नाम की मेहंदी, ट्राई करें ये खूबसूरत डिजाइन्स

इस पारंपरिक आयोजन में जो चीज़ सबसे अलग और ध्यान खींचने वाली थी, वह था एक आधुनिक ट्विस्ट, महिलाएं बारी-बारी से हुक्का पी रही थीं, और एक पुरुष उनकी मदद कर रहा था. यह दृश्य एक दिलचस्प मेल था. जहां सदियों पुरानी रीति-रिवाजों की छांव में आधुनिकता की झलक दिखाई दी. वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ ने इसे "नए ज़माने की करवा चौथ" कहा, तो कुछ ने परंपरा में बदलाव पर सवाल उठाए हैं.

दिल्ली में करवा चौथ की अनोखी तैयारी का वीडियो वायरल

इन महिलाओं के लिए यह शाम केवल पारंपरिक रस्मों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आपसी भाईचारे और एकजुटता का एक जीवंत उत्सव बन गई. हंसी-मज़ाक, संगीत और मेहंदी की खुशबू से महकते माहौल में उन्होंने मिलकर सेल्फ़ियाँ लीं और हर पल को खुलकर जिया. यह पल इस बात की याद दिलाता है कि परंपराएं स्थिर नहीं होतीं, वे समय के साथ बदलती हैं, और अपने मूल भाव को संजोते हुए भी नए रूपों में ढल सकती हैं.