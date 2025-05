Fact Check: क्या विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी का 'एक्स' अकाउंट असली है? जानें वायरल दावे की असली सच्चाई

Are Wg. Cdr. Vyomika Singh & Col. Sofiya Qureshi on X?: भारत और पाकिस्तान में चल रहे युद्ध के बीच फेक न्यूज व फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट तेजी से बनाए और शेयर किए जा रहे हैं. इसी क्रम में भारतीय सेना की दो बहादुर महिला अफसरों, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के भी फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं. पिछले कुछ दिनों से इन दोनों नामों से कई हैंडल एक्स (पूर्व में ट्विटर) प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, जिनके जरिए देशभक्ति और सुरक्षा से जुड़ी बातें शेयर की जा रही हैं. लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ये अकाउंट पूरी तरह फर्जी हैं.

पीआईबी फैक्ट चेक ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर कहा है कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी का एक्स (ट्विटर) पर कोई आधिकारिक अकाउंट नहीं है.

#Fake Account Alert🚨

Are Wg. Cdr. Vyomika Singh & Col. Sofiya Qureshi on X❓#PIBFactCheck

❌ NO! Both these handles are #fake

✅There is NO official X handle of Wg. Cdr. Vyomika Singh & Col. Sofiya Qureshi

🔎Stay vigilant. Rely only on official sources for authentic… pic.twitter.com/ThJbOgrxfs

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 10, 2025