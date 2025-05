‘I Know Everything’: न्यू जर्सी के फायर फाइटर ने अपनी बर्थडे पार्टी में पत्नी के अफेयर का किया खुलासा, हंगामे का वीडियो वायरल

न्यू जर्सी के एक फायर फाइटर की जन्मदिन की पार्टी में तब एक चौंकाने वाला मोड़ आया जब उसने अपनी पत्नी से कथित बेवफाई के बारे में हैरान मेहमानों के सामने सार्वजनिक रूप से सवाल किया. अब वायरल हो रहे एक वीडियो में उसने अपनी पत्नी के लिए एक सरप्राइज का संकेत देते हुए एक भावपूर्ण भाषण के साथ शुरुआत की. हालांकि, एक किस के बाद, उसने धमाकेदार बयान दिया: "मुझे सब पता है," उस पर धोखा देने और प्लान बी की गोलियाँ लेने का आरोप लगाया. उसके इनकार के बावजूद, उसने सबूत उजागर करने की धमकी दी, जिससे भीड़ अविश्वास में पड़ गई. जो एक खुशी का जश्न होना था, वह जल्दी ही एक सार्वजनिक तमाशा बन गया, जिसका अंत फायर फाइटर द्वारा अपनी पत्नी को बाहर निकालने और समारोह को "डाइवोर्स पार्टी" घोषित करने के साथ हुआ. यह भी पढ़ें: Pune: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के खुलासे से बचने के लिए महिला ने बनाए अश्लील बेटी के प्राइवेट वीडियो, किए वायरल

Firefighter shocks his friends and family when he turns his birthday party into a divorce party after finding out his wife was cheating on him.

The man is believed to be a New Jersey firefighter.

The man was filmed getting behind a mic to talk about his wife when he suddenly… pic.twitter.com/Yt0gV5Rb55

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 13, 2025