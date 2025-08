FACT CHECK: चीन भारतीय सीमा में 50 से 60 KM अंदर तक घुस आया है? BJP सांसद का 6 साल पुराना वीडियो वायरल, जानें सच्चाई

Tapir Gao China statement: भाजपा सांसद तापिर गाओ द्वारा संसद में दिए गए एक बयान का 6 साल पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया जा रहा है कि चीन भारतीय सीमा में 50 से 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आया है और अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है. सोशल मीडिया यूजर इसे लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. एक वेरिफाइड 'एक्स' यूजर @mohitlaws ने लिखा, “चीन ने भारतीय क्षेत्र में 50-60 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है, अरुणाचल अगला डोकलाम होगा.”

वहीं, दूसरे' एक्स' यूजर @KishorPurohitt ने भी इसी दावे के साथ वीडियो को शेयर किया है. कई लोग इस वीडियो को हालिया घटनाक्रम से जोड़कर देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.

Arunachal Pradesh BJP MP @TapirGao speaks on Congress quoting his 2019 speech citing China's encroachment of Indian territory. Listen in .#ReportersDiary #India #China | (@Scribe_Rahul) pic.twitter.com/QtsKm0sSRZ

— IndiaToday (@IndiaToday) August 5, 2025