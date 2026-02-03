Fact Check: क्या ‘धुरंधर: द रिवेंज’ में ‘बड़े साहब’ बनेंगे सलमान खान? जानें वायरल तस्वीरों का सच

फैक्ट चेक: क्या सलमान खान 'बड़े साहब' का किरदार निभा रहे हैं? (Photo Credit: Instagram)

Fact Check: सोशल मीडिया (Social Media) पर सोमवार देर रात से बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल (Viral Pictures) ]हो रही हैं. इन तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि सलमान खान आगामी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar: The Revenge) में 'बड़े साहब' (Bade Sahab) नामक एक शक्तिशाली भूमिका निभा रहे हैं. इन दृश्यों ने प्रशंसकों के बीच भारी उत्साह और अटकलों को जन्म दे दिया है, लेकिन फिल्म की टीम की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. आखिर इसके पीछे की क्या सच्चाई है, आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं.

क्या है वायरल तस्वीरों का पूरा मामला?

इंटरनेट पर प्रसारित हो रही इन तस्वीरों में सलमान खान एक बालकनी पर रौबदार अंदाज में खड़े नजर आ रहे हैं. उनके बगल में 'मेजर इकबाल' के रूप में अर्जुन रामपाल और 'एसपी असलम' के रूप में संजय दत्त भी दिखाई दे रहे हैं. प्रशंसकों ने तुरंत इस तिकड़ी को पर्दे पर एक नया और शक्तिशाली गठबंधन करार दे दिया. ऑनलाइन अफवाहों की मानें तो ‘बड़े साहब’ का किरदार एक अंडरवर्ल्ड डॉन का है, जो कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम से प्रेरित बताया जा रहा है.

'धुरंधर 2' में 'बड़े साहब' का किरदार निभा रहे हैं सलमान खान - देखें पोस्ट

फैक्ट चेक: क्या है इन तस्वीरों की सच्चाई?

गहराई से जांच करने पर पता चलता है कि ये वायरल तस्वीरें पूरी तरह से AI-जनरेटेड (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित) हैं और केवल प्रशंसकों की कल्पना का हिस्सा हैं. इन विजुअल्स के साथ जुड़े स्पष्ट डिस्क्लेमर में कहा गया है कि न तो जियो स्टूडियोज, न ही बी62 स्टूडियोज और न ही फिल्म निर्माता आदित्य धर ने फिल्म में सलमान खान की मौजूदगी की पुष्टि की है. वर्तमान में सलमान खान या फिल्म के मेकर्स ने इन अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

फिल्म को लेकर आधिकारिक घोषणा

यह अटकलें ऐसे समय में आई हैं जब फिल्म के सीक्वल को लेकर पहले से ही माहौल गर्म है. सोमवार को ही मेकर्स ने 'धुरंधर: द रिवेंज' का पहला पोस्टर जारी किया था. निर्देशक आदित्य धर और मुख्य अभिनेता रणवीर सिंह ने घोषणा की कि फिल्म का आधिकारिक टीजर 3 फरवरी को दोपहर 12:12 बजे रिलीज किया जाएगा. पोस्टर में रणवीर सिंह काले ट्रेंच कोट में काफी आक्रामक लुक में नजर आ रहे हैं, जो फिल्म के डार्क और एक्शन से भरपूर होने का संकेत देता है.

रिलीज की तारीख और स्टार कास्ट

‘धुरंधर: द रिवेंज’ 19 मार्च, 2026 को ईद, गुड़ी पड़वा और उगादि के अवसर पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी. यह फिल्म हिंदी के साथ-साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज होगी. फिल्म का लेखन और निर्देशन आदित्य धर ने किया है. हालांकि प्रशंसक सलमान खान को इस फ्रैंचाइजी में देखने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल 'बड़े साहब' के रूप में उनकी भूमिका केवल एक अफवाह है.