पानी में लेटकर आराम फरमाती दिखी हथिनी, मनमोहक Viral Video को देख आप भी हार जाएंगे अपना दिल

Viral Video: इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाथी (Elephant) को जंगल का जेंटलमैन कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी शांत प्रकृति के लिए जाने जाते हैं. हाथियों को जंगल का सबसे समझदार जानवर माना जाता है, क्योंकि जो बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई परेशान करे तो फिर वो उन्हें छोड़ते भी नहीं हैं. हाथियों (Elephants) से जुड़े कई मनमोहक और रोमांचक वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिलते रहते हैं. खासकर, उनकी अटखेलियों और शरारतों से जुड़े वीडियो लोगों के दिलों को सुकून पहुंचाते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर दिल जीत लेने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक हथिनी पानी में लेटकर आराम फरमाती दिख रही है और यह नजारा लोगों को मोहित कर रहा है.

इस वीडियो को भारतीय वन सेवा अधिकारी परवीन कासवान ने अपने एक्स अकाउंट @ParveenKaswan से शेयर किया है, जिसे अब तक 27.5k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर लोगों ने अपने-अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है- मैं पूरे दिन बैठकर हाथियों को देख सकता हूं. बचपन से ही मैं अपने मंदिर के हाथी को बहुत करीब से देखता आया हूं. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- यह बहुत प्यारा है, आप शायद सबसे भाग्यशाली लोगों में से एक हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: छोटे से मेंढक को देखकर बुरी तरह से घबराया नन्हा हाथी, रिएक्शन देख हंस पड़ेंगे आप

पानी में लेटकर आराम फरमाती हथिनी

She just noticed me and decided to say hi. Random from field. pic.twitter.com/v2oRxANPdK

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 1, 2025